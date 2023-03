Les cinq saveurs de base : comment notre langue perçoit les goûts

Pendant la grossesse, le fœtus est exposé à une variété de saveurs et d’arômes provenant de l’alimentation de sa maman. Cette exposition précoce va avoir un impact sur la manière dont le cerveau de l’enfant se développe et traite les informations gustatives. La cartographie des saveurs se produit dans l’hippocampe, une région clé de la mémoire qui stocke les informations en fonction de leur historique, de l’éducation et des expériences alimentaires de la personne.

Le système limbique, qui est responsable des émotions et du plaisir, joue également un rôle important dans la formation des préférences alimentaires. Certains aliments peuvent susciter une réaction enthousiaste, tandis que d’autres peuvent provoquer du dégoût, en fonction de la façon dont ils interagissent avec cette région du cerveau. Enfin, l’hypothalamus régule la quantité de nourriture que nous consommons en fonction de la satiété.

L’interaction de ces trois zones principales – l’hippocampe, le système limbique et l’hypothalamus – est responsable de la personnalisation du goût d’une personne, ainsi que de sa capacité à modifier cette cartographie en fonction de ses expériences passées, présentes et futures. En conséquence, les goûts alimentaires peuvent changer au fil du temps. Ceci souligne l’importance de l’exposition précoce aux saveurs et aux arômes, ainsi que l’influence de l’histoire individuelle et des émotions sur les préférences alimentaires.