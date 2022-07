Les cinq petits préférés de Lucile Poulain !

Dans ce livre, on suit le parcours de Léonie de la pouponnière à sa vie de jeune femme. Léonie est une orpheline qui adopte, sans même en avoir conscience, un point de vue poétique et décalé sur la vie normale. Elle parvient à trouver une étincelle dans l’abîme du monde fou dans lequel on vit.

Ce qu’elle en dit : Ce qui est assez extraordinaire dans ce livre, c’est que les mots de Léonie changent au fur et à mesure de ce qui lui arrive ou pas. Le vocabulaire évolue, se gorge d’expérience en parallèle avec les différentes expériences de sa vie. Le livre prend forme au fur et à mesure que vous le lisez et c’est juste dingue !

Lire "Vent Debout", c’est accepter que parfois nos vies n’ont pas beaucoup de sens une fois dépouillées de leur consistance matérielle et que même celles et ceux qui n’ont rien, sont riches d’autre chose, d’une lumière, d’un brin de magie, d’une certaine folie…