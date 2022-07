Les cinq petits préférés de Gorian Delpâture !

Mitchell Pierce, américain blanc bien sous tous rapports, ignore que son épouse Tam a pris un amant, et que ce dernier est afro-américain. Jusqu’au jour où Tam accouche de jumeaux, l’un blanc, et l’autre noir…

" Dem " pour "Them" se traduit par " eux ", les Blancs d’Amérique. À travers cette fable satirique et mordante, William Melvin Kelley analyse les rapports sociaux de son pays, divisé en " frères ennemis ", et nous livre une réflexion tristement intemporelle.

William Melvin Kelley a passé toute sa vie à écrire sur la situation des Noirs aux Etats-Unis. Né en 1937 et décédé en 2017, cet auteur afro-américain tombé dans l’oubli, a été remis à l’honneur dernièrement après qu’une journaliste du New Yorker tombe par hasard sur un de ces livres et en fasse une critique dithyrambique.

Ce qu’il en dit : On plonge dans une histoire drôle et en même temps cruelle sur les Blancs américains. Un roman extraordinairement drôle, extraordinairement intelligent, poignant, percutant, incisif d’un géant oublié de la littérature américaine.