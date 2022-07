Les cinq petits préférés d’Odile Vanhellemont !

Une Amérique crépusculaire, où les rêves ne sont que des leurres. Une société détraquée par la paranoïa et fascinée par le mythe de la sécurité absolue.

Un lotissement isolé où des villas surprotégées se dressent au milieu de terrains vagues. Dans ces lieux désolés, trois adultes et un enfant vivent un huis clos terrifiant. Quand ils emménagent dans la plus belle villa du lotissement, Nathaniel et Julia se félicitent de leur chance. Mais pendant la nuit les meubles sont déplacés et les murs tagués. Nathaniel accuse leur fils, Copley, somnambule, de vandaliser les pièces dans son sommeil.

Ne pouvant croire à la culpabilité d’un enfant de sept ans, Julia soupçonne Nathaniel. Copley, lui, répète que quelqu’un se cache chez eux et qu’ils sont en danger. Il a raison : dans le bunker secret qu’il a construit au sous-sol, l’ancien propriétaire, ruiné, rumine sa vengeance contre ceux qui habitent sa maison.

Ce qu’elle en dit : Nous évoluons dans cette ambiance poisseuse, et terriblement addictive. Une fois lancée, pas moyen de vous arrêter. Moi-même, j’avoue avoir raccourci certaines de mes nuits pour continuer à tourner les pages. Car l’écriture, elle vous porte, elle vous immerge et vous submerge. On suffoque littéralement à la lecture, on est complètement hypnotisé par les mots, et l’entrelacement des histoires.

C’est un coup de maître d’une puissance incroyable.