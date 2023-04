Les cinq Monuments, les 3 grands tours : quels objectifs à venir pour l’ogre Tadej Pogacar ?

L’Enfer du Nord sera certainement un objectif un jour. "Je le garde en réserve", avait expliqué Pogacar après sa victoire sur le Ronde, pointant aussi, non sans une pointe d’humour, qu’il devait prendre "quelques kilos". Si ce besoin n’est pas approuvé par tous, ces déclarations montrent bien qu’il ne fera pas de la course française une priorité les prochaines années et qu’il voudra sans doute assouvir d’autres objectifs avant, principalement dans les courses à étapes.

Toutefois, son appétit pour l’histoire sera certainement trop fort et il ne résistera pas éternellement à l’envie de se mesurer à cette course légendaire. Dans sa conquête du pavé le plus mythique, il pourrait tenter de remporter les classiques flandriennes qui manquent à sa collection : le Nieuwsblad, Bruges-La Panne, l’E3, Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre.