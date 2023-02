Les cinq meilleures adaptations de BD au cinéma

On ne vous présente plus Spider-Man. Vous connaissez le pitch : c’est l’histoire d’un adolescent qui se fait mordre par une araignée radioactive et qui voit sa vie changer lorsque ses superpouvoirs commencent à se manifester. Mais qu’est-ce qui rend cette adaptation différente des autres ? Dans “New Generation”, on ne suit plus Peter Parker, mais Miles Morales, un jeune garçon afro latino de Brooklyn. Il se retrouve perdu dans le multivers, un monde parallèle dans lequel il fait la rencontre de plusieurs versions alternatives de Spider-Man.

La force de ce film : l’animation se rapproche intentionnellement des planches de comic-book. Et attention, il s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands en abordant des thèmes profonds mais accessibles. Le long-métrage a remporté l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA du meilleur film d’animation. Rien que ça ! Le second volet, "Spider-Man : Across the Spider-Verse", est attendu pour juin 2023.