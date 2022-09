Les cinq brasseries belges d'AB InBev alimentées en électricité solaire

Les cinq brasseries belges d'AB InBev (Jupille, Louvain, Buggenhout, Hoegaarden et Leeuw-Saint-Pierre) vont être alimentées en électricité solaire dès le mois prochain, annonce jeudi la filiale belge du groupe.

L'énergie proviendra notamment d'un parc solaire de 161 hectares inauguré mercredi dans le sud de l'Espagne. AB InBev a conclu en 2020 un accord de 10 ans avec le fournisseur allemand de solutions énergétiques renouvelables, BayWa r.e. AB InBev bénéficiera de plus de 250 gigawatts-heure (GWh) d'électricité renouvelable par an, qui proviendra du parc solaire acquis par Verbund, principale société énergétique d'Autriche, et d'un second parc qui devrait être connecté d'ici fin octobre.

Outre les cinq brasseries belges du groupe, neuf brasseries européennes seront approvisionnées par cette électricité verte: quatre en Allemagne, deux aux Pays-Bas, deux en Espagne et une au Luxembourg.

AB InBev a l'intention d'atteindre le "net zéro carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, d'ici 2040 et des opérations net zéro carbone dans les brasseries de Jupille et de Louvain, d'ici 2028".

La construction de ce vaste parc solaire a débuté en mai 2021.