Les cinq artistes belges qui montent à suivre sur VivaCité

Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur artistique, Coralien est artiste complet. Il a débuté par le piano en autodidacte à l’âge de 14 ans, attiré ensuite par la guitare et puis naturellement, la voix. Depuis 2013, il se produits sur de nombreuses scènes, et a notamment participé à l’enregistrement d’une reprise du titre Go Tell It To The Mountain avec le groupe belge Konoba.

En 2018, il entame un voyage de 9 mois en Amérique du Nord et termine son aventure au Québec. Sous cette influence francophone, il crée de nombreuses compositions et définit concrètement son identité musicale. Dès son retour au plat pays, il alterne entre la scène et l’enseignement musical.

Après 5 singles qui ont fait vibrer les radios nationales, Coralien dévoile son premier album Métronome composé de 10 titres teintés d’envolées lyriques et de compositions subtiles.

Coralien clôturera donc en beauté la semaine de la musique belge sur VivaCité le vendredi 3 février.