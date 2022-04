Les cinémas sont toujours 20% sous leur affluence de 2019… et souffrent des prix de l’énergie

De 20% à 30% d’affluence en moins pour les cinémas par rapport à la période d’avant la crise sanitaire. Les chiffres sont amers pour les gestionnaires de salles obscures, malgré la levée des mesures début mars. Au cinéma Quai 10 de Charleroi, la baisse est de 20% par rapport à 2019. "On revient de -60% et même -80% lors des périodes Covid donc on revient de loin, on peut dire que ça s’améliore, mais on a vraiment besoin de retrouver notre public entièrement", explique Matthieu Bakolas, le directeur du Quai 10. "Nous n’avons pas encore les chiffres en détail, mais les retours de terrain sont effectivement d’une baisse de 20 à 30% par rapport à 2019", confirme Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des Cinémas Belges. Les Belges se seraient-ils habitués aux plateformes pendant le confinement ? Probablement. Mais Thierry Laermans y voit d’autres explications. "D’abord, si les mesures sanitaires ont bien été levées, nous sommes nous toujours en code jaune et pas en code vert qui représente l’absence totale de mesure. Ensuite, la crise a certainement réduit le budget loisirs des ménages."

Une augmentation de facture d’énergie de 133%

Et si Quai 10, et les autres cinémas, ont besoin de retrouver l’entièreté de leur public, c’est parce qu’une autre mauvaise nouvelle est venue frapper leur budget : la crise énergétique. Les cinémas sont en effet des structures particulièrement gourmandes. "Il y a la climatisation, le projecteur, les systèmes de son, l’éclairage qui demandent beaucoup d’électricité", renseigne Lucas Dubois, régisseur-logisticien de Quai 10. Et Matthieu Bakolas d’insister sur le gaz. "Les gens sont assis, parfois en t-shirt dans nos salles, donc nous les chauffons à 22 °C pour que chacun s’y sente bien. On ne peut pas baisser la température d’un degré et leur demander de mettre un pull".

Résultat, les factures d’énergie au sens large ont explosé de 133%. "En janvier 2019, nous avons payé 9000€ d’énergie sur le mois. En janvier 2022, pour le même mois, nous avons payé 21.000€. Je crains beaucoup plus les conséquences de la crise énergétique pour notre asbl que la crise Covid parce que l’impact sur les coûts d’exploitation est énorme", explique le directeur de Quai 10. Cette augmentation des coûts de l’énergie représente une hausse des coûts de 100.000€ pour cette structure déjà fragile financièrement.