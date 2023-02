Les cinémas européens ont rebondi en 2022, Italie et Espagne à la peine

Comparé à la cauchemardesque année 2021, les entrées sont toutefois en augmentation d’au moins 36,5% et les revenus du box-office en croissance de 55,6%. Le rebond sur l’année a été particulièrement marqué dans des pays comme l’Autriche, la République tchèque, la Lituanie et la Slovénie, et les grands marchés comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni "continuent de réduire le fossé par rapport aux niveaux pré-pandémiques".

A l’inverse, la reprise est "plus lente" en Espagne ou en Italie.

Si le rebond a été tiré par les blockbusters américains comme "Avatar : la voie de l’eau" ou "Top Gun : Maverick", le cinéma national a joué "un rôle clé dans le succès de l’année 2022", selon l’Unic. C’est en particulier le cas en France, avec un cinéma tricolore qui s’arroge 40% du marché et dans une moindre mesure en République tchèque (33%), au Danemark (26%) et en Finlande (25%).