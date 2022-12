Les cinémas espèrent remonter la pente grâce aux vacances d’hiver

Il fait gris et frais et surtout il pleut, un temps idéal pour aller au cinéma. " On vient souvent pendant les vacances ", explique Françoise, venue avec ses petits-enfants au cinéma de La Louvière, " on veut leur faire plaisir quand les parents travaillent. "

Malheureusement, depuis la crise Covid, les chiffres de fréquentation des salles sont en chute libre. L’été, particulièrement beau, n’a pas aidé les exploitants.

En novembre dernier, les chiffres de Statbel confirmaient la tendance : en 2021, les salles de cinéma avaient perdu 63% de spectateurs par rapport à 2019. Il s’agit évidemment d’une moyenne, pour le Cinéma de La Louvière, Dominique Pescatore explique : " Par rapport à 2019, on a perdu 30% de taux de fréquentation. "

Alors ils comptent sur les grosses franchises ou sur les grosses sorties pour remonter la pente. " Avatar 2 : la voie de l’eau " est arrivé dans les salles le 14 décembre dernier, et les cinémas espèrent beaucoup de cette sortie.

Autre conséquence de la pandémie, le manque de films : " Oui on en manque ", ajoute Dominique Pescatore, " avec la pandémie tout s’est arrêté. "

Malgré les mauvais chiffres, le secteur reste positif. Il mise sur les nombreuses sorties prévues en 2023 pour définitivement se relancer.