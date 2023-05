Les cinémas de proximité à nouveau soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de renouveler cette année encore son aide aux cinémas de proximité.

Lancé en 2020 lors de la crise Covid, ce programme a permis d'aider près de 30 exploitants pour un montant d'un peu plus de 300.000 euros annuels. Comme par le passé, l'octroi des aides pour cette année 2023 est lié au respect d'une série de conditions (nombre de jours d'ouverture, projection d'un volume de films européens ou d'art et d'essai,...). Les subsides sont de 7500 euros pour les cinémas comptant un ou deux écrans. Au-delà, l'aide est de 15.000 euros. Les exploitants intéressés ont jusqu'au 25 juin pour introduire leur dossier de candidatures auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA).