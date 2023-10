Les cimetières américains à découvrir en visite virtuelle

Visiter un cimetière militaire américain depuis son salon, c’est désormais possible. L’association qui gère ceux-ci vient de mettre en ligne des visites virtuelles de 26 cimetières situés dans 11 pays et de deux mémoriaux. Des visites en profondeur de ces lieux de mémoire. Parmi eux, ceux de Neuville-en-Condroz et de Henri-Chapelle.

" Ces visites virtuelles ont été créées dans le cadre du centenaire de notre association, comme un outil qui permet aux visiteurs qui n’ont pas l’occasion de se rendre physiquement sur nos sites de quand même avoir un aperçu de l’architecture, de la disposition de ce site, et donc de faire une visite qui peut éventuellement compenser le fait que le voyage n’est pas possible pour eux ", précise Vincent Joris, assistant de direction et guide au cimetière américain de Neuville-en-Condroz.

" Grâce à cette application, le visiteur peut entrer à l’intérieur du bâtiment principal, par exemple, et avoir un aperçu des cartes monumentales qui sont sur les murs de ce mémorial. Des cartes qui décrivent les opérations de la Bataille des Ardennes, la reconquête de l’Europe et les opérations logistiques. C’est donc un aperçu très en profondeur ", ajoute-t-il.

Ces visites virtuelles sont disponibles sur le site abmc.gov.