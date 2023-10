Les cimes inimaginables du violon de Zimmermann

Imaginez-vous un violon seul, l’expression fragile et nue d’une voix solitaire, comme perdue au milieu du monde, une voix solitaire qui chante la musique d’une autre sphère, d’un monde parsemé de ces miracles que l’on peut observer dans la nature, l’éclat d’un peu de rosée sur une feuille, la fugace impression d’une étoile filante ; ces miracles qui emportent votre esprit du côté d’une transcendance qui vous appartient à vous seul et en même temps à l’humanité tout entière…

C’est ce violon-là que joue Frank Peter Zimmerman qui poursuit son intégrale des Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach pour le label suédois Bis. Un deuxième volume qui paraît ces jours-ci, rassemblant les 1re et 3e Sonates, ainsi que la 1re Partita, et c’est une révélation.

Comment peut-on encore se voir révélé l’immense talent de ce violoniste allemand de 58 ans qui a déjà plus ou moins tout joué, tout enregistré ? Comment peut-on encore s’étonner de cette classe violonistique hors-norme dans ce répertoire qui pourrait sembler ascétique à qui ne fréquente pas le violon depuis très longtemps ?

Point d’ascétisme ici, mais un son racé, plein, savoureux, et plus encore, un son qui raconte, un barde qui chante des exploits passés à des enfants qu’il a rendus avides de musique à force d’élégance.

Soyons péremptoires parce que l’excès traduit plus justement le bonheur enivrant à écouter cet album : il n’y a personne qui joue du violon avec autant d’évidence, de chant poignant et en même temps de rigueur stylistique que Frank Peter Zimmermann sur ce disque splendide.