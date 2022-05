Les cils : ces gestes à ne pas faire pour éviter une infection !

Pour avoir un regard de biche, de nombreuses personnes utilisent différentes astuces beauté. On pense notamment au recourbe cils… Mais si on les utilise mal, ces objets peuvent s’avérer dangereux. Or, les cils sont ultra-importants pour protéger nos yeux. Alors mieux vaut les chouchouter. Dr Charlotte, médecin référente dans "La Grande Forme" nous donne quelques conseils pour y arriver !