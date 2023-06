'Les Chroniques du Charbon' : la nouvelle série humoristique de Tipik à ne pas manquer

Les Chronique du Charbon suivent le quotidien de Mizoo, jeune rêveur qui traîne au pied de son immeuble avec ses deux amis : Beno et Le roux. Écrite, produite et tournée dans le Borinage (province du Hainaut), votre nouvelle série humoristique est à retrouver dès à présent en intégralité sur Auvio et bientôt en TV sur Tipik.

Créée par Baba Nezar (Le Trou) et réalisée par Benjamin Viré (Cannibal), Les Chroniques du Charbon, ce sont 25 épisodes de 3 minutes drôles et touchants. La série met en images un groupe de potes qui refont le monde dans le canapé de leur quartier. Elle est coproduite par la RTBF et la coopérative montoise Big trouble in Little Belgium.