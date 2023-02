"Les Choses simples" d'Eric Besnard, une joyeuse célébration de l’amitié, des choses vraies et de la nature

Dans la foulée de son film "Délicieux", le Français Éric Besnard retrouve son acteur fétiche, l’excellent Grégory Gadebois, pour une jolie comédie philosophique inscrite dans des paysages de rêve. Entièrement tourné en décors naturels, au cœur d’une nature d’une immémoriale beauté, "Les Choses simples" est une petite pépite de cinéma humaniste qui nous invite à ralentir avec lui pour mieux réapprendre à goûter les joies simples de la vie.

Bourré de savoureuses surprises, le film est bien plus qu’une énième variation sur le thème du rat des villes et du rat des champs. Jamais bêtement moralisateur, il engage chacun à écouter son cœur et ses désirs profonds.

À l’écran, Lambert Wilson et Grégory Gadebois forment un duo inoubliable, à l’alchimie palpable.

Une grande bouffée d’oxygène !