Les choses de la vie de Romy Schneider

Et s’il ne fallait en retenir qu’un ? Vous avez ce film inachevé d’Henri-Georges Clouzot intitulé "L’enfer". Un film raconté dans l’excellent documentaire au titre éponyme de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea à travers lequel on comprend mieux la naissance de cette icône du 7e Art. Il y a encore "Clair de femme" de Costa-Gavras et inspiré du roman de Romain Gary où elle est parfaite, juste et touchante. Finalement, tous ces qualificatifs, vous les retrouvez dans "Une histoire simple"… et pas si simple à la fois, celle de Marie, une mère divorcée, une mère courage qui se bat et vit tant bien que mal entre ses petits bonheurs et ses drames. Un film pour lequel Romy Schneider remporta le César de la Meilleure actrice en 1979. Un prix avec lequel tout est dit !