Les choix de Martinez : entre audace et conservatisme, avec les moyens du bord surtout

Boyata et Denayer écartés : OK !

Si le sélectionneur, réputé archi-fidèle à ses lieutenants historiques, s’est résolu à les "blacklister", c’est que vraiment il les considère hors forme. Manque de temps de jeu ou blessures (même légères) récurrentes ou encore niveau de jeu insuffisant. De toute manière, Vertonghen et Alderweireld sont incontournables dans les 26, donc deux tauliers sont présents dans la liste. Et Dendoncker est maintenant un gars d'expérience aussi.

Theate et Faes : OK !

Ils confirment depuis une saison et demie qu’ils sont nos meilleurs défenseurs centraux depuis que le " Big Four " de 2018 n’est plus ce qu’il était. Arthur est gaucher, Wout preste à haut niveau à Leicester.

Zéno Debast : ???

Je ne suis pas convaincu, mais Martinez l’est ! On a beau savoir toute l’étendue de son talent et de son potentiel, il n’a pas rassuré lors des deux matches de septembre ni dans toutes ses prestations avec Anderlecht. Je pense que j’aurais choisi Brandon Mechele.

Openda plutôt qu’Origi ou Benteke : OK !

C’est cruel pour Christian Benteke, mais on s’y attendait, d’autant que son championnat est à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Origi joue si peu depuis tant d’années que sa place dans les 26 ne se justifie pas selon moi. Pourtant, il est réserviste, ce qui prouve que le noyau n'est pas si large que cela à haut niveau.

Pas de Dodi Lukebakio : pas OK !

Tout en rappelant que ce n’est qu’un avis, et pas un avis d’expert, j’avoue ne pas comprendre. J’aurais sélectionné Lukebakio. D’une part parece qu'il marche sur l’eau depuis quelques semaines au Hertha Berlin. Mais aussi parce que sur les flancs offensifs, la concurrence me semble faiblarde. Eden Hazard : au chômage à Madrid, Charles De Ketelaere : décevant à Milan, Jérémy Doku : très souvent blessé et depuis plus d'un an, et Dries Mertens : toujours à la recherche de sa forme d’antan en Turquie. Je ne sais pas lequel des quatre j’aurais écarté mais j’aurais fait une place pour l’ancien d’Anderlecht.

Trois gardiens et non quatre : OK !

A part pour des questions d’entraînement (plus facile à 4 qu’à 3) il n’y a pas de raison de monopoliser une place pour quelqu’un qui d’office sera en tribunes, déçu voire amer.

Pour le reste, on peut bien sûr toujours discuter de tel ou tel choix. Mais à ceux qui lui reprochent depuis toujours son conservatisme, Roberto Martinez répond en intégrant 6 novices (par rapport à l’Euro 2021), ce qui n’est pas mal.

Il est facile de lister plusieurs joueurs dont le niveau n’est pas celui qu’on attend de candidats à une finale de Coupe du Monde, c’est sûr, mais il est plus difficile de citer les noms des remplaçants qui s’imposent. A part peut-être Lukebakio, Martinez ne me semble avoir laissé de côté aucun "incontournable".