Les chirurgiens qui écoutent AC/DC sont plus rapides et plus précis

Cette affirmation découle d’une récente étude universitaire qui a examiné les effets du genre musical et du volume sonore sur la chirurgie laparoscopique.

C’est l’université allemande de Heidelberg qui a mené cette étude pour le moins originale. Les chirurgiens étaient soumis à différents niveaux sonores avec soit la musique des Beatles soit au hard rock d'AC/DC, tandis que leurs gestes étaient analysés de près, sur base de la vitesse et la précision de leurs coupes chirurgicales.

Les chirurgiens qui opéraient avec AC/DC jouant en arrière-plan se sont révélés plus rapides et plus précis que leurs confrères : le temps nécessaire pour effectuer une coupure est passé de 236 secondes à 139 secondes avec une augmentation de précision de 5%.

Les tubes des Beatles "Let It Be" et "Hey Jude" ont également entraîné des performances plus rapides, mais seulement lorsque les volumes sont plus faibles. Lorsqu’on les écoute à des volumes plus élevés (65 à 70 décibels), l’effet bénéfique diminue. A contrario, les chirurgiens s’améliorent lorsque l’AC/DC est mis en marche.

"Nos résultats montrent que le rock plus soft et le rock dur peuvent tous deux améliorer les performances chirurgicales", a déclaré le chercheur principal Cui Yang à The Sun.

"Pour le hard rock, l’effet positif était particulièrement perceptible lorsque la musique était jouée à grand volume. Il est possible que la musique à haute cadence puisse fournir un tempo pour maintenir la vitesse et ainsi améliorer la performance des tâches" a-t-il conclu.

Nous savions déjà que la musique d’AC/DC stimule pas mal de fans, dont le Prince William, maintenant nous savons qu’un chirurgien qui l’écoute à grand volume serait plus rapide et plus précis en salle d'opération.