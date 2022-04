Les chips sans la bière : avant le désespoir, trois années d'euphorie sous le règne de Venanzi

Un trait d’humour qui a le don d’agiter un peu plus les supporters à l’issue d’une saison catastrophique si ce n’est pour cette oasis qu’a constitué la Coupe. C’est une constante de son règne : partant de bonnes intentions, Bruno Venanzi communique maladroitement auprès du monde extérieur. Alors, au fur et à mesure du temps, il raréfie ses apparitions médiatiques, laissant à ses collaborateurs le soin d’affronter les tempêtes face caméra. On l’entend peu commenter le départ de Daniel Van Buyten, parti en 2017 avec le sentiment de ne "plus être écouté". Dans les bureaux liégeois, Big Dan et Olivier Renard sont loin de tirer sur la même corde : les deux hommes ont des réseaux différents pour attirer des joueurs et veulent faire aboutir leurs trouvailles personnelles. Venanzi tranche en faveur de l'ancien portier, qui peut se targuer d'avoir déniché Marin, Cimirot, Djenepo ou Laifis, de vraies plus-values pour le club.

Bien souvent, pour l’exercice de la comm, c’est Alexandre Grosjean qui s’y colle. L’ancien cadre de Proximus, arrivé à la rue de la centrale en tant que directeur des ventes et du marketing, a gravi les échelons pour devenir directeur général du club.

Venanzi fantasme sur Conceiçao, il aura Sa Pinto

A peine le souvenir de la Coupe de Belgique dépassé, les nuages s’amoncellent à nouveau en bord de Meuse. Yannick Ferrera, pas stabilisé malgré le trophée remporté, est limogé au terme de cinq rencontres de championnat. C’est Aleksandar Jankovic qui le remplace pour une saison plutôt anonyme (9e place en championnat). Bruno Venanzi caresse le rêve de rapatrier Preud’homme, alors en pleine bourre avec le Club Bruges, et fantasme sur Sergio Conceiçao. Mais alors que les deux dossiers rêvés s’enlisent, il entend alors la possibilité d’embaucher un autre Portugais au tempérament éruptif, lui aussi passé par Sclessin en tant que joueur une dizaine d’années plus tôt. Il s’appelle Ricardo Sa Pinto et fera vivre à Venanzi la saison la plus folle de son règne.