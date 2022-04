Les chips sans la bière : au soir du départ de Sa Pinto, le déclin du Standard de Venanzi

Mais qu’a-t-il bien pu se passer durant l’été 2019 dans les bureaux de Sclessin ? Olivier Renard, le directeur sportif rétrogradé au poste de "responsable de recrutement" arrête sa collaboration avec le club liégeois. "Je ne décidais plus de rien", constate-t-il, avec le recul. Ce départ soudain met de l’huile sur le feu d’une discussion latente depuis des mois à Liège : en négociant l’arrivée de Preud’homme au Standard, Mogi Bayat se serait ouvert les portes d’un club dans lequel il travaillait peu. On le voit apparaître de plus en plus souvent, torse bombé, sur les photos qui officialisent des transactions sortantes et entrantes. Force est de constater que les départs (Djenepo, Marin, Luyindama, vendus pour plus de 30M€) ne sont pas compensés par les arrivées (Avenatti, Oulare, Dussenne, Anthony Limbombe, Gavory, Boljevic, Vanja Milinkovic-Savic) qui portent, pour une partie, le sceau de l’agent franco-iranien. En coulisse, des acteurs du football habitués des négociations dans les bureaux de Sclessin affirment que Bayat dicte désormais l’agenda du club. Simple vue de l’esprit ?

Sur le terrain, l’équipe tient cependant la route. Pour la deuxième saison consécutive, MPH tombe dans un groupe relevé en phase de groupes d’Europa League mais s’en sort avec les honneurs (10 et 8 points pris). En championnat, ses joueurs voguent dans le Top 6 durant toute la phase classique. Il est même convaincu que, sans un mois de décembre où le Standard a enchaîné six matchs sans victoire, il aurait pu jouer le podium final. Les Rouches achèvent leur parcours à la 5e place au moment où la pandémie de Covid-19 frappe le monde. Le confinement rebat les cartes dans l’esprit du coach qui voit dans cette déconnexion forcée une manière de faire le point sur sa carrière. En ressort cette envie de prendre du recul par rapport au terrain, pour écouter son corps qui lui crie d’arrêter les frais. Le dernier défi de Preud’homme en tant que coach tourne court, le dernier rêve de Venanzi s’envole. Et la réalité financière ne va pas mettre longtemps à tirer le club vers les bas-fonds.