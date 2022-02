Les chips rebel, bio et croustillantes à souhait.

Produites à partir de pommes de terre locales, les chips sont cuites au chaudron à partir d’ingrédients 100% naturels. Elles sont confectionnées à partir de pommes de terre non pelées et cuites dans de l’huile de tournesol. En résumé, tous les ingrédients qui composent les chips reBEL sont bios, durables et ne contiennent pas d’allergènes.

Les chips reBEL se déclinent en quatre saveurs : paprika fumé, thym-romarin, poivre noir et sel de mer. D’autres saveurs arriveront plus tard comme l’explique Alexis de Marneffe, gérant de la partie chips pour la coopérative : "Nous lançons d’abord ces goûts et attendons les retours de nos clients avant d’avancer dans le développement d’autres parfums."