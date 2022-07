Les Chips de Lucien, des chips naturelles 100% belges

Passionnés de pommes de terre et d’apéros, trois agriculteurs namurois ont décidé de transformer leurs pommes de terre en chips artisanales.

Des chips belges, au goût authentique et naturel, qui viennent en réponse à la volonté des consommateurs d’obtenir plus de transparence et de garanties en matière d’alimentation, de santé et d’environnement !

"Pour arriver dans le sachet, les chips de Lucien ne prennent en effet pas beaucoup la route," attestent les producteurs avant de souligner que "les pommes de terre sont plantées autour de nos exploitations, distantes chacune de 3 km et y sont ensuite acheminées pour le stockage. Elles sont transformées en chips 5 km plus loin, dans le zoning artisanal de Mettet. Nos exploitations répondent aussi aux cahiers des charges Véga plan et Global Gap, qui est le cahier des charges le plus pointu en matière du respect de l’environnement."