Les chinels se féminisent à Fosses-la-Ville : "Avec l’obstination, on y arrive !"

Ce week-end, c’était le retour du carnaval de Fosses-la-Ville, connu pour ses costumes et son cortège aux mille couleurs. Au rendez-vous, cette année, en plus de la convivialité et des déguisements, il y a aussi le grand retour des dames chinelles.

Peu le savent, mais une société de chinels femmes existait déjà dans les 1930. Elles paradaient aux côtés des hommes, jusqu’à ce que la société disparaisse. Depuis, ce folklore s’est masculinisé.

Cette année, alors, une poignée de Fossoises a décidé de faire revivre la tradition et parader à nouveau aux côtés des hommes.

Véronique Henrard est une des initiatrices de ces nouvelles dames chinelles. Elle nous raconte des réticences initiales des hommes : "Le comité n’était pas du tout chaud pour nous laisser rejoindre le rang des hommes, mais avec l’obstination on y arrive. Depuis toujours, le Carnaval était réservé aux hommes, mais il n’y a pas de raison qu’il soit réservé uniquement à eux.