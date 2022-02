Les chimpanzés utilisent des outils pour casser les noix

Des expériences menées sur des chimpanzés en Guinée et décrites dans la revue Nature Human Behaviour font avancer le débat. Une équipe de chercheurs menée par la primatologue Kathelijne Koops, de l'Université de Zurich, a comparé le comportement d'une communauté de chimpanzés sauvages à celui d'individus en captivité à Bossou, dans la réserve naturelle du Mont Nimba (sud de la Guinée). Bossou est l'un des premiers lieux où a été établi scientifiquement l'emploi d'outils sophistiqués par des chimpanzés en captivité.

Les chercheurs ont présenté ces mêmes outils à des chimpanzés sauvages, toujours au Mont Nimba, sous différentes configurations : avec d'abord des noix de palme dans leurs coquilles et des pierres capables de les casser. On ajoutait ensuite des noix déjà décortiquées, puis des noix de cola, réputées plus faciles à casser. Le tout a été répété sur plusieurs mois, entre 2008 et 2011, dans quatre sites différents, visités par des dizaines de chimpanzés et filmés en caméras cachées.

Résultat : s'ils ont bien manipulé les outils, pas un seul n'a daigné s'en servir pour accéder à sa pitance, ni même tenté le coup.

Ce comportement invalide l'hypothèse d'un usage spontané.

A seulement 6 km de là, chez leurs congénères du centre d'études de Bossou, le craquage de noix est chose courante.