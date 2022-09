Les chiffres sur la pauvreté sont trop vieux et empêchent de prendre des mesures adéquates

Les chiffres montrant l’évolution de la pauvreté en Belgique, publiés une fois par an, sont en retard sur les faits, déplore vendredi la Fondation Pelicano contre la pauvreté infantile. Les chiffres disponibles à l’heure actuelle sont antérieurs à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique consécutive, pointe cette fondation qui signale que, pourtant, que "la situation s’aggrave".

"Le baromètre de la pauvreté montre que les moyens des personnes vivant dans la pauvreté sont devenus encore plus limités, et que la classe moyenne inférieure est également en difficulté. Toutefois, ces chiffres datent de 2021 et la situation n’a fait qu’empirer depuis. Nous le sentons grâce aux travailleurs sur le terrain, mais nous ne pouvons pas le quantifier. Nous demandons donc un suivi plus étroit des chiffres de la pauvreté afin de pouvoir tirer la sonnette d’alarme à temps", commente Christiaan Hoorne, directeur général de la Fondation Pelicano, dans un communiqué diffusé vendredi.