Les chiffres qui montrent l’hyper-réalisme des Diables rouges face au Canada

Les Diables rouges se sont difficilement tirés du piège canadien mercredi soir en s’imposant 1-0 grâce à un but de Michy Batshuayi. Une entrée en lice loin d’être idyllique pour notre équipe nationale qui a mis l’accent sur l’efficacité plutôt que sur la qualité du jeu exprimé.

S’il ne peut pas véritablement parler de 'hold-up', le Canada peut à tout le moins clamer haut et fort qu’il aurait mérité bien plus dans cette rencontre. Et les chiffres le prouvent.

Les Nord-Américains ont tiré bien plus au but que les Diables rouges (22 tirs contre 9). La Belgique n'avait plus tiré aussi peu au but en phase de poules depuis le 13 juin 1998 face aux Pays-Bas. Ils n'avaient d'ailleurs plus subi autant de tirs vers leur but depuis ce même match.

Souvent présents dans le rectangle belge (36 ballons touchés dans la surface contre 16 pour la Belgique), les Canadiens se sont montrés plutôt maladroits comme le démontrent les 3 seuls tirs cadrés enregistrés.

En termes d’expected goals (goals statistiquement attendus sur base des positions de frappe), le Canada renseigne un total de 2.57. Autrement dit, nos adversaires auraient statistiquement pu prétendre à marquer 2.57 buts. Leur maladresse, l’attention des défenseurs belges et les parades de Thibaut Courtois en ont décidé autrement.