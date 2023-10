Les chiffres marquants de la saison cycliste 2023 : les podiums de van Aert, le solo d’Healy, la domination SD Worx et la Belgique au sommet

En décrochant la dernière étape du Tour de Turquie, Jasper Philipsen a fixé à 19 le nombre de victoires de sa saison, s’affirmant comme le coureur le plus victorieux de 2023.

As du sprint, il a bâti son butin essentiellement sur les courses à étapes et notamment sur le Tour de France (4 victoires d’étapes et le maillot vert de meilleur sprinteur). Il s’est également imposé sur des courses d’un jour (7) dont notamment le GP de l’Escaut.

Grâce à cette belle moisson, il a pu devancer Tadej Pogacar (17 victoires), Jonas Vingegaard (15), Primoz Roglic (15), Remco Evenepoel (13), Olav Kooij (12), Tim Merlier (11) et Arnaud De Lie (10).

Si on restreint le nombre de victoires uniquement aux courses d’un jour. Arnaud De Lie et Jasper Philipsen (7 victoires) mènent la danse devant Tadej Pogacar (6) et un quatuor composé de Mathieu Van der Poel, Alexey Lustenko, Gerben Thijssen et Marc Hirschi (4)

Chez les dames, c’est Demi Vollering qui a raflé le plus de fois la mise : 17 succès. Souvent prestigieux. Strade Bianche, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France Femmes : la reine du cyclisme féminin n’a laissé que des miettes à ses adversaires.

Dans ce contexte, Lotte Kopecky a tout de même ramassé 14 victoires dont notamment le Tour des Flandres, une étape du Tour de France Femmes et surtout le titre de championne du monde. La domination écrasante de l’équipe SD Worx se traduit dans le top 5 des coureuses les plus victorieuses dans lequel prennent place Lorena Wiebes (4e, 12 victoires) et Marlen Reusser (5e, 8 victoires). Seule intruse dans ce top 5, la néerlandaise Charlotte Kool (DSM, 13 victoires).