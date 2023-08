Les chiffres le montrent : le suspense disparaît dans les championnats européens… mais pas en Belgique

Les années passent et les championnats perdent en imprévisibilité. De nouveaux chiffres le montrent. On fait le point.

"On voit toujours les mêmes équipes", "Les surprises ne sont plus possibles", "Le suspense a disparu", etc. Ce genre de phrases est de plus en plus récurrent dans le monde du football et le paysage européen du ballon rond ne le dément pas, les chiffres non plus.

Si on regarde les points pris par les trois premiers des 25 meilleurs championnats européens entre 1983 et 1993 (ndlr : en dehors de la Russie) et ceux pris lors de la dernière décennie, le constat est sans appel : les championnats sont de plus en plus déséquilibrés.

Si l’on prend le top 7 européen (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Portugal), tous ces championnats ont vu l’écart entre les très gros et les autres clubs se creuser.

Dans les premières années analysées par le compte Caméra Opposée, le champion de ces sept championnats comptabilisait en moyenne 2,02 points/match entre 1983 et 1993. Sur les dix dernières années, cette moyenne est passée à 2,31. Sur un championnat de 38 journées, cela fait 11 points de plus ! Et si on prend le top 3 en compte, les clubs concernés ont tout de même pris 9,39 points de plus, toujours sur base d’un championnat à 38 journées. Ces grands championnats font tous partie des mauvais élèves, en compagnie d’autres championnats comme la Serbie, l’Ukraine ou la Grèce.

La Serbie est d’ailleurs le championnat ou l’écart entre le premier et les autres clubs est le plus important. Les huit titres de l’Étoile rouge de Belgrade sur les dix dernières saisons le démontrent bien. Même chose au Portugal, championnat le moins compétitif pour le top 3. Il faut dire que seul Braga a réussi à empêcher, à deux reprises, de connaître le même trio Benfica-Porto-Sporting sur le podium.