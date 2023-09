Les chiffres impressionnants du Portugal version Roberto Martinez

Tout roule pour le Portugal et Roberto Martinez. L’ancien sélectionneur des Diables rouges connaît des débuts parfaits avec la Seleçao avec des chiffres assez impressionnants pour preuve.

Depuis sa nomination à la tête du Portugal en janvier 2023, le sélectionneur espagnol n’a plus connu que la victoire… Un sans-faute pour ses six premières rencontres, toutes qualificatives pour l’Euro 2024. Mieux encore, les Portugais possèdent un bilan de 24 buts inscrits et aucun encaissé ! Ils ont également établi un nouveau record ce lundi, sans Cristiano Ronaldo, en l’emportant 9-0 face au Luxembourg soit leur plus grand nombre de buts inscrits en une rencontre.

Alors même si ces chiffres ne doivent pas causer l’emballement dans les troupes portugaises avec certains adversaires plutôt modestes dans leur groupe de qualification (le Liechtenstein, le Luxembourg), ils ont de quoi ravir les champions d’Europe 2016, et l’homme à leur tête qui espèrent surfer sur cette vague positive le plus longtemps possible.