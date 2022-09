Les chiffres historiques du sacre de Remco Evenepoel : complet comme Hinault, jeune comme Armstrong

On aurait pu le croire fatigué après sa victoire sur les routes du tour d’Espagne. Sans même prendre le temps de revenir en Belgique, Evenepoel a pris le premier vol vers Sydney au lendemain de son sacre ibérique. Sur place, il a décroché la médaille de bronze sur l’épreuve en contre-la-montre, et la victoire dans la course en ligne. Un doublé Vuelta-Championnats du monde est tout simplement inédit.