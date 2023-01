Les chiffres fous des retrouvailles entre Messi et Ronaldo... en Arabie Saoudite

Et pour assister à ce match de gala entre Messi et Ronaldo, certains sont prêts à faire des folies et à débourser des sommes indécentes. Mushref al-Ghambi, un magnat saoudien de l’immobilier a payé 2,6 millions de dollar lors d’une vente aux enchères pour s’offrir un billet. Un billet assorti d’un accès VIP pour faire des séances photos avec les joueurs. Il faut avouer que c’est tout de même cher payé pour une photo souvenir...