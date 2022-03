Les chiffres du coronavirus repartent à la hausse en Belgique : "Ce n'est pas une surprise", affirme Yves Van Laethem

Rebond limité

Pour Yves Van Laethem, il ne s'agit cependant pas d'un signal pour renforcer les règles, d'autant que le nombre de patients actuellement hospitalisés (-7%) et en soins intensifs (-19%) continue de diminuer. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il s'agit de rester prudent et de garder un œil attentif sur la situation", estime-t-il.

Selon les données actuelles, le rebond que l'on connaît actuellement risque d'être limité, tant dans le temps que dans son impact. Ceci s'explique par l'immunité acquise par la population ces derniers mois grâce à la vaccination et l'arrivée du variant Omicron.

Le testing, dernière barrière

Toujours est-il qu'avec une moyenne de 6.930 nouvelles infections au coronavirus détectées en moyenne chaque jour, la circulation virale reste importante dans le pays. "Le testing est une de nos dernières barrières pour faire face à la circulation du virus", explique l'infectiologue. "C'est pourquoi cette mesure de précaution ne peut être abandonnée dans l'immédiat". Les personnes symptomatiques doivent toujours se faire tester et observer un isolement de 7 jours en cas de résultat positif.

En revanche, la CIM Santé a annoncé des changements de règle en ce qui concerne la quarantaine. À partir du 17 mars, les contacts à haut risque ne devront plus observer de quarantaine, qu'ils soient vaccinés ou non. Il leur est cependant conseillé de limiter leurs activités et porter un masque quand c'est possible.