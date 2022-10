Les chiffres des Diables : un Mertens buteur retrouvé, Captain Tielemans montre le chemin, Kevin De Bruyne encore décisif

Comme toutes les semaines, nous vous proposons un tour d’horizon des principales performances (ou non) de nos Diables Rouges aux quatre coins des pelouses européennes. But, passe décisive ou grosse prestation, déception, mise à l’écart ou blessure, voici tout ce que vous devez savoir sur le week-end écoulé.

Au programme, la résurrection de Dries Mertens, buteur pour la première fois avec le Galatasaray. Divock Origi a lui aussi mis un terme à une période de disette en débloquant son compteur milanais. Youri Tielemans et Kevin De Bruyne y sont également allés de leur petit but en Premier League. Un championnat où Leandro Trossard aime plus que jamais marquer face aux grandes équipes. Des buts à la pelle donc pour nos joueurs. Mais pas pour tous. Loïs Openda ne trouve plus le chemin des filets du côté de Lens en Ligue 1.