Les chiffres des Diables : triplé historique pour Openda, trois passes décisives pour Trossard et Lukaku retrouve le chemin des filets

Comme tous les lundis, on prend des nouvelles des Diables Rouges et de leurs prestations du week-end. Des attaquants qui marquent, un Trossard passeur et deux exclusions, le sentiment est donc partagé.

Lois Openda est rentré dans l’histoire de la Ligue 1 en inscrivant le triplé le plus rapide, Romelu Lukaku a retrouvé un peu de confiance en inscrivant un penalty alors que Landry Dimata a, lui, inscrit un doublé. Leandro Trossard était également en mode triplé, mais un triplé d’assists.

Wout Faes et Adnan Januzaj ont, eux, connu un week-end plus compliqué en étant exclu lors de la défaite de leur équipe.