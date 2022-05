Les chiffres des Diables Rouges : Trossard pète des flammes, Lukaku inquiète toujours plus, le coup de Theate

Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF scrute les prestations des Diables Rouges à travers l’ensemble des championnats européens.

Cette semaine, on met le focus sur : les nouveaux buts de Dries Mertens (Naples) et Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion), le nouveau titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid pour Thibaut Courtois et Eden Hazard, pas de temps de jeu (et c'est de plus en plus inquiétant) pour Romelu Lukaku (Chelsea) ainsi qu'un peu de repos pour Kevin De Bruyne (Manchester City) et Arthur Theate (Bologne).