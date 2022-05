Les chiffres des Diables Rouges : Trossard mange toujours les grands, Lukaku (re)marque, Vanzeir a perdu le cadre

Comme chaque week-end, la Rédaction des Sports de la RTBF scrute les prestations des Diables Rouges aux quatre coins d'Europe. Nos buteurs tiennent la forme : Leandro Trossard enchaîne face aux grands, Romelu Lukaku fête enfin ses étrennes, Hans Vanaken est centenaire et Yannick Carrasco est plus à l’aise des onze mètres… que Dante Vanzeir et Michy Basthuayi.