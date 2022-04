Les chiffres des Diables rouges : Trossard et Carrasco héroïques, Witsel buteur, Vertonghen à l’assist

S’il jouait chaque week-end contre un gros calibre de Premier League, Leandro Trossard serait probablement dans les candidats au titre de meilleur buteur de la saison.

Auteur d’onze goals depuis la saison 2020-2021, l’ancien genkois en a inscrit… cinq face à des puissances de Premier League. Le 8 juillet 2020, il sauvait l’honneur des siens malgré une défaite face à Liverpool avant de marquer son but suivant contre Chelsea quelques semaines plus tard. Comme ce week-end, il offrait les trois points aux Mouettes face à Tottenham, en janvier 2021. En mai dernier, il participait à la victoire in extremis de Brighton face au futur champion, Manchester City. Cette saison, il permettait aux hommes de Graham Potter de partager l’enjeu face à Liverpool (2-2) avant de respectivement marquer face à Arsenal et Tottenham en l’espace d’une semaine.