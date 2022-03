Les chiffres des Diables Rouges : Thorgan Hazard ranime Dortmund, Youri Tielemans mange la banquette, Yari Verschaeren plébiscite la Pro-League

Comme chaque lundi, la rédaction des sports de la RTBF scrute les prestations des Diables Rouges aux quatre coins d'Europe. La tendance est à la dèche : si Thorgan Hazard a placé sa patte et Matz Sels sa énième clean-sheet, les Romelu Lukaku, Youri Tielemans et autre Albert Sambi-Lokonga ont surtout compté les nervures du banc. Et si, avec Yari Verschaeren, Alessio Castro-Montès et Hugo Cuypers, Roberto Martinez cherchait plutôt son bonheur en notre Pro League ?