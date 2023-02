Les chiffres des Diables Rouges : Thorgan Hazard, Mertens et Onana peuvent sourire, les Belges du Real à l'infirmerie

Comme toutes les semaines, nous vous proposons un tour d’horizon des principales performances de nos Diables rouges aux quatre coins des pelouses - et des infirmeries - européennes.

D'abord, direction l'Angleterre, où Dennis Praet a retrouvé le chemin des filets - et de la victoire - avec Leicester, pour le plus grand bonheur des autres Belgian Foxes. La Premier League, c'est un terrain de jeu où Amadou Onana et sa grande carcasse se font de plus en plus remarquer positivement... Le milieu de terrain d'Everton a brillé de mille feux lors de la rencontre face au leader, Arsenal, au point d'être élu homme du match.

En Espagne, les Belges du Real Madrid ont le spleen : Thibaut Courtois et Eden Hazard, blessés, ont assisté impuissants à la défaite de leur équipe à Majorque... et pourraient ne pas jouer le moindre rôle, cette semaine, lors de la Coupe du Monde des clubs au Maroc.

Enfin, le Diable en forme ces dernières semaines, c'est peut-être bien Dries Mertens : la légende napolitaine se refait une santé à Galatasaray, commence à empiler les buts et file vers le tout premier titre de champion de sa carrière...