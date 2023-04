Les chiffres des Diables rouges : Openda et Lukaku voient double, Courtois en feu, le rempart Faes

Les attaquants belges ont fait preuve d’une belle efficacité ce week-end sur les pelouses européennes avec des doublés pour Loïs Openda et Romelu Lukaku et un penalty transformé par Dodi Lukebakio.



Mais la réalisation de Timothy Castagne est peut-être bien la plus importante. Car la fin de saison s’annonce crispante pour de nombreux Diables qui jouent leur maintien. Et notamment pour ceux qui jouent à Leicester en Premier League.



Thibaut Courtois a été fidèle à lui-même. On est entré dans le "money-time" de la saison et cela semble le sublimer.



Tour d’horizon chiffré des prestations des Diables rouges.