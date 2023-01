Les chiffres des Diables Rouges : Mertens au tarif hebdomadaire, De Ketelaere en mode fantôme, Trossard déjà titulaire

Comme toutes les semaines, la Rédaction des Sports de la RTBF a scruté les prestations des Diables Rouges aux quatre coins de l’Europe, ce week-end. Et vous allez le constater, l’indice de forme varie du très bon… au très mauvais.

Les vétérans Dries Mertens et Jan Vertonghen ont retrouvé leurs gambettes de jeunots. Leandro Trossard a perdu mais a déjà épousé le style Arsenal. Et Thomas Foket fait péter le champagne avec le Reims labellisé Will Still.

En revanche, Romelu Lukaku et Charles De Ketelaere ont fait de leur San Siro un chemin de croix. Tandis que Thorgan Hazard, façon Eden, a son avenir bouché.