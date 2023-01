Les chiffres des Diables rouges : le stakhanoviste Theate, Onana succède à Lavia, De Bruyne sur les pas de Fabregas

Comme toutes les semaines, nous vous proposons un tour d’horizon des principales performances de nos Diables rouges aux quatre coins des pelouses européennes. Si la Bundesliga est encore au repos, les autres championnats ont bel et bien repris.

En Angleterre, Kevin De Bruyne (assist) et Amadou Onana (but) n’ont pas permis à Manchester City et Everton de décrocher la victoire mais ont enregistré des statistiques intéressantes. Thibaut Courtois est lui aussi sorti perdant, en finale de Supecoupe d’Espagne face au FC Barcelone, mais s’était montré particulièrement mercredi en demi-finale.

En France, l’irremplaçable Arthur Theate était certainement le Belge le plus souriant d’Europe grâce au succès de Rennes contre le PSG. Un match lors duquel il a séduit les observateurs.

Chez nous, Dante Vanzeir ne s’arrête plus de marquer et plante son 10e but en Pro League pour aider l’Union à consolider sa 2e place. Enfin, aux Pays-Bas, on reprend des nouvelles de Zinho Vanheusden de retour sur les pelouses après plus de trois mois.