Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF scrute les prestations des Diables Rouges aux quatre coins d’Europe, ce week-end. L’indice de forme est très bon : Kevin De Bruyne ne s’arrête plus, Michy Batshuayi collectionne, Thibaut Courtois et Matz Sels la jouent imperméable et Dries Mertens a la tétine inspirée.