Les chiffres des Diables Rouges : De Bruyne règne sur Manchester, Verschaeren, Doku et Casteels soignent leurs statistiques

Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF vous propose de revenir sur les prestations des Diables Rouges aux quatre coins des pelouses d'Europe ce week-end.

Et c'est King Kev' en personne, Kevin De Bruyne, qui s'est montré le plus étincelant de tous les internationaux belges en plantant un doublé et en délivrant un assist lors du derby de Manchester remporté 4-1 par ses Cityzens.

En Angleterre toujours, Romelu Lukaku, Divock Origi, Leander Dendoncker ou encore Albert Sambi Lokonga ont eux brillé... par leur absence - tout comme Eden Hazard en Espagne - alors que Christian Benteke a enfin pu gratter un peu de temps de jeu.

En Bundesliga, Koen Casteels - bien aidé par la colonie belge de Wolfsburg - est allé chercher une huitième clean sheet, pendant qu'en Ligue 1, Jérémy Doku a récupéré un peu de temps de jeu et délivré un assist. Enfin, tout roule pour son ancien coéquipier Yari Verschaeren à Anderlecht, qui n'a jamais autant marqué depuis qu'il est passé pro !