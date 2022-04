Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF scrute les prestations des Diables Rouges à travers l’ensemble des championnats européens.

►►► À lire aussi : Toutes les infos Diables Rouges

Cette semaine : zéro Diables avec Dortmund, un but pour Origi et Mertens, deux assists pour KDB et une bonne nouvelle pour Praet.