Les chiffres des Diables rouges : Carrasco perpétuel remplacé, Doku buteur retrouvé, triste première pour Dendoncker

Comme toutes les semaines, nous vous proposons un tour d’horizon des principales performances de nos Diables rouges aux quatre coins des pelouses européennes. Certains championnats sont encore au repos et d’autres ont fait la part belle aux Coupes ce week-end.



Rennes a pu compter sur son duo belge Theate/Doku pour se défaire de Bordeaux. Les pieds gauches des Diables ont fait la différence pour les Bretons. L’arrivée de Scott Parker n’a pas inversé la courbe de performance du FC Bruges. La défense est particulièrement en difficulté et Simon Mignolet en est la première "victime". Romelu Lukaku engrange petit à petit du temps de jeu. Leander Dendoncker, exclu, a vécu une triste première dans sa carrière anglaise. Yannick Carrasco a, lui, été remplacé. Presque comme d’habitude.



Et même quand il ne joue pas, Kevin De Bruyne est présent dans cette rubrique. Avec une stat étonnante.