Les chiffres des Diables Rouges : Batshuayi décisif, Courtois efficace et Meunier blessé

Comme chaque semaine, la rédaction des sports de la RTBF vous propose de revenir sur les prestations des joueurs Belges sur les terrains des pays d’Europe et d’ailleurs.

Pas beaucoup de temps de jeu pour Romelu Lukaku qui semble avoir de plus en plus de mal à s’intégrer à Chelsea, un cinquième trophée pour Divock Origi avec Liverpool qui remporte de la Coupe de la Ligue, un doublé gagnant pour Michy Batshuayi avec Besiktas dans le championnat turc, une énième performance impressionnante pour Thibaut Courtois avec le Real Madrid et deux mois d’arrêt avec le Borussia Dortmund à cause d’une déchirure au tendon pour Thomas Meunier. Voici les détails des performances du week-end des Belges à l’étranger