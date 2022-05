Comme chaque week-end, la Rédaction des Sports de la RTBF analyse les prestations des Diables Rouges aux quatre coins du continent. On vous donne des nouvelles de trois champions : Kevin De Bruyne, avec Manchester City, Alexis Saelemaekers au Milan AC, et Simon Mignolet pour le Club de Bruges. Les infos sont peut-être un peu moins réjouissantes en ce qui concerne trois joueurs sur le départ (peut-être ?) : Divock Origi, Romelu Lukaku et Dries Mertens.